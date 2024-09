La moglie è stata assassinata a coltellate a Pesaro: il marito è stato imprigionato.

In seguito a un omicidio di una donna di 38 anni a Montemaggiore al Metauro, un comune di Colli al Metauro situato nella provincia di Pesaro e Urbino, le forze dell'ordine hanno arrestato suo marito, un uomo di 54 anni. La vittima, originaria del Brasile, è stata brutalmente uccisa con un coltello ...

In seguito a un omicidio di una donna di 38 anni a Montemaggiore al Metauro, un comune di Colli al Metauro situato nella provincia di Pesaro e Urbino, le forze dell’ordine hanno arrestato suo marito, un uomo di 54 anni. La vittima, originaria del Brasile, è stata brutalmente uccisa con un coltello nella propria abitazione durante la notte. Incredibilmente, l’aggressore ha commesso l’omicidio in presenza dei loro tre bambini. Sono stati i vicini, allarmati dalle urla disperate della donna, a richiamare l’attenzione delle autorità. Stando a quanto riportato, l’uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica.