Un inizio scoppiettante ma deludente

La nuova edizione de La Talpa ha ufficialmente preso il via, ma non senza suscitare polemiche tra i fan storici del reality. La prima puntata ha visto già un eliminato, Alessandro Egger, che è stato ripescato grazie a una mossa audace: ha deciso di bruciare il montepremi di 12 mila euro per rientrare in gioco. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra i concorrenti e il pubblico, che si sono chiesti se Gilles Rocca, il concorrente più affidabile, avesse inavvertitamente scelto di eliminare la Talpa stessa.

Strategie e sospetti tra i concorrenti

Le prime prove hanno messo in luce le strategie dei concorrenti, con Marina La Rosa che ha espresso dubbi sulla fiducia in Gilles e ha tentato di cambiare la sua pergamena. La tensione è palpabile, e i sospetti iniziano a circolare, in particolare attorno alla conduttrice Lucilla Agosti, che ha già commesso errori nelle prove, facendo perdere tempo e denaro al montepremi. La sua figura è diventata oggetto di scrutinio, con molti che la vedono come una possibile sabotatrice.

Il parere del pubblico e le critiche

Il pubblico, tuttavia, non sembra entusiasta di questa nuova edizione. Su X, i