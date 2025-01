Un cambio di guardia strategico

Il generale Giovanni Maria Iannucci ha assunto il comando del Covi, il centro operativo delle forze armate italiane, in un momento di crescente incertezza globale. Nel suo discorso di insediamento, ha messo in evidenza come la pace e la stabilità non siano più garantite, richiamando l’attenzione su un contesto internazionale in continua evoluzione. La nomina di Iannucci, che succede a Francesco Paolo Figliuolo, segna un passo significativo per l’Italia, poiché il nuovo comandante è chiamato a guidare le operazioni in un periodo di sfide senza precedenti.

Innovazione e preparazione alle sfide future

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha elogiato Iannucci come una delle migliori scelte possibili, sottolineando l’importanza di un approccio innovativo. “Dobbiamo essere pronti a cambiare e innovarci”, ha affermato Crosetto, evidenziando la necessità di reinterpretare le strategie di sicurezza in risposta alle nuove minacce. Il generale Iannucci ha accolto questa sfida, sottolineando l’importanza di affrontare il conflitto ibrido attuale, che include l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico.

La cooperazione internazionale come chiave di successo

Il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, ha ribadito l’importanza della cooperazione nazionale e internazionale per affrontare le sfide alla sicurezza. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, la sinergia tra le forze armate italiane e le alleanze internazionali diventa cruciale. Iannucci ha messo in guardia sui pericoli della disinformazione e della manipolazione, elementi che complicano ulteriormente il panorama della sicurezza. La sua visione strategica si concentra sulla preparazione e sull’innovazione, elementi essenziali per garantire la sicurezza del Paese.