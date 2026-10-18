In un contesto segnato da più di due decenni di dominio del chavismo la coalizione di opposizione venezuelana, nota come piattaforma unitaria democratica ha presentato a Caracas un documento che intende tracciare la strada verso una transizione pacifica e la restaurazione della democrazia. L’iniziativa nasce al termine del 2025, anno in cui la premio Nobel per la pace María Corina Machado ha dovuto lasciare il Paese per raccogliere il riconoscimento internazionale.

Presentazione dell’accordo di 14 punti a Caracas

L’annuncio è stato effettuato il 2025 in una sede ufficiale di Caracas, dove il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri ex prigioniero politico, ha letto integralmente il testo. Machado ha partecipato in modalità virtuale, confermando il suo sostegno incondizionato e definendo il documento il “corridoio verso la libertà”.

L’accordo, strutturato in quattordici articoli, mira a dare priorità alla elezione presidenziale considerandola l’elemento centrale di una nuova era politica.

Obiettivi chiave del documento

Tra le richieste più incisive figurano l’organizzazione di elezioni libere, competitive e verificabili la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici il ritorno sicuro degli esuli e la cancellazione delle inabilitazioni imposte per motivi di natura politica.

La piattaforma insiste anche sulla fine delle persecuzioni sistematiche e sulla costruzione di un ambiente dove le istituzioni possano operare senza timore di ritorsioni.

Il paragone storico di Machado e le dichiarazioni internazionali

In un’intervista concessa a Fox News Machado ha paragonato la caduta del regime chavista, al potere da 27 anni, alla caduta del Muro di Berlino suggerendo che la fine di quel periodo autoritario sia imminente. L’attivista ha inoltre collegato il suo futuro rientro in Venezuela alla terza fase di un piano triennale promosso dal presidente statunitense Donald Trump e dal segretario di Stato Marco Rubio definito come “una sequenza di passi verso la democrazia”.

Reazioni della coalizione e prospettive per il futuro

Nonostante il documento sia stato accolto come un passo decisivo, Machado non è stata invitata ai recenti colloqui tra il governo e una parte dell’opposizione. La piattaforma ha dichiarato di non voler ostacolare il dialogo, ma di continuare a pressionare per l’inclusione di tutti i gruppi in un processo che sia realmente rappresentativo. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il 14-punti in un vero e proprio circuito di verifica capace di garantire che le prossime elezioni siano considerate legittime sia a livello nazionale che internazionale.