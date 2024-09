La presenza del G7 a Pompei è stata ratificata, con un esibizione orchestrata da Beatrice Venezi.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha confermato all’ANSA la visita della delegazione del G7 della Cultura prevista per il 20 settembre. Lo Sapio ha espresso grande soddisfazione per l’evento, che includerà una visita agli storici scavi della città, a meno di condizioni meteo sfavorevoli. Durante la visita, si terrà un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti e una cena presso la Palestra Grande. Ancora da convalidare è la performance di Andrea Bocelli. Il sindaco ha riferito di aver ricevuto stamattina informazioni sulle misure di sicurezza preparate dalla prefettura, che coinvolgeranno il Commissariato di Pubblica Sicurezza, la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale per la chiusura di alcune strade. Secondo fonti dell’ensemble napoletano, la Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Beatrice Venezi per il concerto in occasione del G7. Le fonti hanno sottolineato che la scelta della musicista non è stata influenzata dal Ministero della Cultura, ma è frutto della collaborazione decennale con Venezi, molto apprezzata sia per il suo prestigio che per la sua formazione all’interno del panorama artistico locale.