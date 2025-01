Un’esperienza traumatica

La giornalista italiana Cecilia Sala ha recentemente condiviso la sua drammatica esperienza di prigionia in Iran, dove è stata detenuta per 21 giorni nonostante avesse un regolare permesso giornalistico. Durante un’intervista con Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, Sala ha descritto i momenti di terrore e vulnerabilità vissuti all’interno di una prigione di massima sicurezza. “Adesso, grazie all’aiuto ricevuto, riesco a dormire”, ha dichiarato, evidenziando il suo percorso di recupero dopo un’esperienza così traumatica.

Le condizioni di detenzione

Durante la sua detenzione, Cecilia ha affrontato condizioni estremamente difficili. Ha raccontato di aver chiesto un Corano in inglese, convinta che un libro sacro non le sarebbe stato negato, ma la sua richiesta è stata respinta. “Passavo il tempo a contarmi le dita e a leggere gli ingredienti sulle buste”, ha rivelato, sottolineando la solitudine e la frustrazione che ha provato. Gli interrogatori, condotti da un uomo che parlava perfettamente inglese, erano intensi e spaventosi. “Venivo interrogata incappucciata, con la faccia al muro”, ha aggiunto, descrivendo la paura che ha provato durante quei momenti.

Un atto di resilienza

Nonostante le difficoltà, Cecilia ha dimostrato una straordinaria resilienza. “Il giorno prima della mia liberazione, sono stata interrogata per dieci ore di seguito”, ha raccontato, evidenziando la pressione psicologica a cui è stata sottoposta. In un momento di particolare stress, ha confessato di essere crollata e di aver ricevuto una pasticca per calmarsi. La sua esperienza, sebbene traumatica, ha messo in luce la forza interiore e il coraggio di una donna che ha affrontato l’ignoto con determinazione. La sua storia è un potente promemoria della lotta per la libertà di espressione e dei diritti umani, temi di fondamentale importanza nel contesto attuale.