La prima coppia di Amici 24, che ha iniziato a corteggiarsi durante i casting, è ora ufficialmente entrata nel programma.

La registrazione del kick off di Amici 24 è stata effettuata ieri pomeriggio presso gli studi Elios e verrà trasmessa su Canale 5 la prossima domenica alle 14. Oltre alla formazione della classe, le performance di ospiti come Mahmood, Sarah ed Angelina e la presentazione della nuova professora di danza, Debora Lettieri, il pubblico ha avuto la possibilità di scorgere quella che sembra sia la prima coppia di questa edizione: TrigNo e Teodora, una ballerina spagnola. Al pare, i due si sarebbero incontrati lo scorso estate durante i provini, ed entrambi sono stati selezionati per il talent, lui da Anna Pettinelli e lei da Debora Lettieri.

Pare che Amici 24 abbia già dato vita anche ad alcune amicizie. Nello specifico, la SuperGuida TV ha riferito dell’amicizia tra Luk3 e Diego. Inoltre, TrigNo sembra aver dedicato a Teodora parte del suo spettacolo. Secondo le stesse fonti, quando TrigNo ha interpretato una canzone contenente il verso “sei bella”, avrebbe indicato la ballerina. Luk3 e Diego, invece, sono stati visti scambiarsi diversi abbracci, segno di un’amicizia già salda. Diego ha salutato il pubblico ricambiando cuori e baci. Tuttavia, l’annuncio dell’arrivo di Diego Lazzari ha scatenato alcune controversie sui social media. In conclusione, sembra che la classe sia per ora ben bilanciata e che ci siano tutte le premesse per un anno di grande successo.