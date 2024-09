La Procura di Roma sta investigando l'ex ministro nel caso Sangiuliano.

L'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è sotto inchiesta dalla Procura di Roma per presunti reati di peculato e di divulgazione di informazioni segrete d'ufficio. L'indagine è legata al suo rapporto con Maria Rosaria Boccia, coinvolta in attività istituzionali senza un specifico ruolo. Il peculato è sospettato in base alle sue dichiarazioni di viaggio con Sangiuliano per eventi non legati al suo ruolo ufficiale. Sangiuliano sostiene di non aver speso denaro pubblico per Boccia. L'indagine coinvolge anche la Corte dei Conti.