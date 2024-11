Nel dicembre del 2012, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto fondarono Fratelli d’Italia. Inizialmente, il logo includeva solo il nome del partito e un cordone tricolore. Nel 2014, FdI acquisì dalla Fondazione Alleanza Nazionale il simbolo storico della fiamma, che venne integrato nel logo del partito. A riaccendere il dibattito sul simbolo di Fratelli d’Italia è stata un’intervista di Luca Ciriani al Foglio.

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un colloquio con il Foglio dichiara:

Inoltre, il Ministro ha sottolineato:

“Magari non sarà presto ma arriverà, per scelta nostra e non certo perché qualcuno ce lo impone”.

Le dichiarazioni di Ciriani hanno suscitato reazioni contrastanti all’interno del suo stesso Partito.

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, si è detto contrario:

Da parte sua, il capogruppo a Montecitorio, Tommaso Foti, ha invece ricordato:

Infine, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha concluso ironizzando:

“Ciriani ha detto non so quando e non so come… Anche il mondo, prima o poi, finirà“.