Rachele Mussolini ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia al Campidoglio per unirsi a Forza Italia.

Rachele Mussolini, pronipote del Duce e consigliera più votata del Campidoglio, ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia per unirsi a Forza Italia. Considera il suo nuovo partito più in linea con la sua sensibilità moderata e di centro. Mussolini ha ringraziato Fratelli d'Italia per il sostegno offerto durante le sue due candidature.