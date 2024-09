La reazione sorprendente di Alessia alla disqualifica del suo precedente partner, Lino

Il rapporto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella ha preso una brutta piega a Temptation Island, con Alessia che ha scelto di terminare la loro relazione e Lino che ha lasciato lo show in compagnia della tentatrice Maika Randazzo (una relazione che è durata appena quanto un gatto in autostrada). Giunto a casa, Lino ha lanciato diverse accuse verso la sua ex fidanzata, sostenendo che fosse diffamatoria nei suoi confronti: “C’era qualcuno che è stata con me per quattro anni che ha gettato fango sul mio nome. Vennero dette menzogne. Mi accusava di non avere mai posseduto una moto, il che non è affatto vero! Ammetto di aver commesso dei errori, ma sono sempre stato sincero e trasparente, e non metto mai in atto falsità per apparire diverso da ciò che sono nella realtà“. Il caso della disqualifica di Lino dal Grande Fratello ha suscitato la reazione di Alessia Pascarella. Nella prima puntata del trend show, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’esclusione di Lino dal cast a causa di commenti offensivi e omofobi pubblicati sui social media, facendo notare che tale comportamento non riflette i valori di Mediaset o del Grande Fratello. Alessia, però, ha deciso di prendere posizione a favore del suo ex, insistendo che Lino non è assolutamente omofobo, e che l’offesa omofoba è stata proferita in un momento di rabbia. “Posso garantirvi che non è omofobo. Il linguaggio utilizzato non è affatto giustificabile, ovviamente. Ma è chiaro che è stato usato in un momento di rabbia a seguito di una diffamazione.”, ha affermato.

Benché sia stato espresso in tono goliardico, il commento non è percepito così da tutti ed è spiacevole diffondere chiacchiere infondate. Mi rattrista che questo accada poiché partecipare al Grande Fratello rappresenta un’opportunità significativa e un’esperienza meravigliosa. Questo vale anche per coloro che lo criticano pesantemente, da cui ho ricevuto molte osservazioni. Stranamente, sono questi i primi che sarebbero disposti a partecipare al programma, anche se dovessero raggiungerlo a piedi!