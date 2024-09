La Regione Piemonte appoggerà la legge riguardante l'autonomia di fronte alla Consulta.

Il Piemonte si presenterà in tribunale davanti alla Corte Costituzionale per difendere la validità della legge che attua l’autonomia differenziata, secondo quanto approvato dalla giunta. Come ha sottolineato l’assessore regionale Enrico Bussalino, questa autonomia contribuirà a ottimizzare le procedure amministrative e a semplificare i processi burocratici che solitamente creano ostacoli per i cittadini e le aziende. Puglia, Sardegna, Toscana e Campania sono invece le regioni che hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro questa misura.