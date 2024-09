La rottura definitiva di Renzi è avvenuta in Liguria.

Matteo Renzi ha annunciato che non parteciperà alla campagna elettorale in Liguria durante un'assemblea di Iv a Roma. La ragione è l'impossibilità di formare una lista a causa del preavviso troppo breve. Renzi ha evidenziato che il risultato tra Bucci e Orlando sarà una questione di prospettiva.

