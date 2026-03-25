La Russa riceve in Senato i genitori della “famiglia nel bosco”

Catherine Birmingham e Nathan Trevallio, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’, sono stati ricevuti oggi a palazzo Giustiniani dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

L’incontro con la seconda carica dello Stato arriva dopo l’allontanamento dei coniugi, deciso dalle autorità, dai tre figli con i quali vivevano in un casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e che si trovano da novembre in una casa famiglia da cui è stata allontanata di recente anche la madre.

“È stato per me un piacere ricevere Nathan e Caterina, Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine, quello che spero possa essere utile è inviare a tutti la mia moral suasion affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, in modo da favorire il più possibile il ritorno ad una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, come è naturale, possano stare col padre e con la madre dopo che vengano assicurate delle condizioni normali”.

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