La salute passa dalla bocca: l'igiene è un pilastro della prevenzione

Le malattie del cavo orale rappresentano oggi una sfida sanitaria ed economica di portata globale, con conseguenze profonde che interessano il benessere di circa 3,5 miliardi di persone nel mondo. Il cuore del problema risiede nello stretto legame biologico tra l’igiene della bocca e le principali patologie sistemiche. Secondo il Comitato scientifico multidisciplinare per la salute orale e sistemica, questi numeri sottolineano l’urgenza di un impegno collettivo e coordinato. Risulta quindi fondamentale promuovere una nuova cultura della salute che metta al centro la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo, riconoscendo l’igiene orale come un pilastro insostituibile per la tutela della salute pubblica e individuale.

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