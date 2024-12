Un inizio promettente

La puntata di lunedì 2 dicembre ha visto come protagonista Manuel, un pacchista lombardo che ha deciso di giocare insieme alla sua compagna Claudia, conosciuta durante una delle sue lezioni di ballo. La partita è iniziata con il piede giusto, con Manuel che ha eliminato diversi pacchi blu, attirando l’attenzione del Dottore, il quale ha subito offerto una generosa somma di 37mila euro. Tuttavia, la scelta di rifiutare questa offerta si è rivelata fatale, dando inizio a una serie di eventi che avrebbero trasformato la serata in un vero e proprio incubo.

Un colpo di scena inaspettato

Manuel, dopo aver declinato l’offerta iniziale, ha assistito a una strage di pacchi rossi, vedendo svanire i premi più ambiti dal tabellone. La situazione si è fatta sempre più tesa, con il pacco rosso da 200mila euro che sembrava sfuggirgli di mano. Nonostante la pressione crescente, il conduttore Stefano De Martino ha cercato di mantenere alta l’atmosfera, coinvolgendo il pubblico con battute e momenti di leggerezza. Ma la fortuna non era dalla parte di Manuel, che si è ritrovato a dover affrontare una scelta difficile.

La scelta fatale

Quando il Dottore ha fatto un’offerta di 6mila euro, Manuel ha deciso di rischiare, spinto dalla voglia di vincere. Dopo alcuni tiri fortunati, ha chiamato una new entry, una signora della Basilicata, sperando che potesse portargli fortuna. Tuttavia, il destino ha riservato una sorpresa amara: nel pacco della signora si nascondeva il premio da 200mila euro, mentre nel pacco di Manuel c’erano solo zero euro. La delusione è stata palpabile, e il conduttore ha cercato di strappare un sorriso alla coppia con la sua famosa frase “Sfortunato nel gioco, fortunato in amore”.

Un epilogo amaro

La serata si è conclusa in modo drammatico per Manuel, che ha sbagliato entrambi i tentativi della ‘Regione fortunata’, tornando a casa completamente a mani vuote. Questo episodio ha messo in luce non solo la sfortuna del pacchista lombardo, ma anche la capacità del conduttore di gestire situazioni difficili con umorismo. Il video della serata è diventato virale sui social, dimostrando come anche nei momenti di delusione ci sia sempre spazio per una risata. La storia di Manuel rimarrà impressa nella memoria degli spettatori, un monito su quanto possa essere imprevedibile il gioco.