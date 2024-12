Il ruolo dei genitori nella sicurezza online

La crescente presenza dei minori sui social media ha sollevato preoccupazioni riguardo alla loro sicurezza e privacy. I genitori sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nel guidare i propri figli verso una navigazione consapevole e sicura. La campagna “Nessuno li conosce meglio di te” lanciata dal sottosegretario all’editoria, Alberto Barachini, sottolinea l’importanza di un dialogo aperto tra genitori e figli. È fondamentale che i genitori non solo monitorino l’attività online dei propri figli, ma che instaurino anche un rapporto di fiducia, dove i ragazzi si sentano liberi di condividere le proprie esperienze e preoccupazioni.

Strumenti di protezione e responsabilità delle piattaforme

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha annunciato di aver sviluppato oltre 50 strumenti dedicati alla sicurezza degli adolescenti. Questi strumenti sono progettati per garantire un ambiente online sicuro, dove i giovani possono esplorare e interagire senza rischi eccessivi. Tuttavia, la responsabilità non ricade solo sulle spalle delle piattaforme. È essenziale che le istituzioni e le famiglie collaborino per educare i minori sui rischi legati alla navigazione online. La normativa sul parental control, che obbliga l’attivazione di strumenti di protezione su tutte le sim intestate ai minori, rappresenta un passo importante in questa direzione.

Educazione e consapevolezza: la chiave per un uso sicuro dei social

La sensibilizzazione è un elemento chiave per garantire che i minori utilizzino i social media in modo responsabile. Le raccomandazioni pratiche, come stabilire limiti di tempo e attivare le impostazioni di privacy, sono fondamentali. La campagna istituzionale utilizza messaggi semplici e diretti, come “Conta fino a 10” e “Scegli con chi condividere”, per educare i giovani. Inoltre, è importante che i ragazzi stessi diventino ambasciatori della sicurezza, incoraggiando i genitori a spegnere i dispositivi prima di andare a letto, creando così un ambiente familiare più sano e consapevole. La responsabilità è condivisa: genitori, istituzioni e piattaforme devono lavorare insieme per garantire un futuro digitale più sicuro per i giovani.