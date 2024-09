La situazione degli italiani presenti in Libano rimane invariata, come confermato da Palazzo Chigi.

La Premier Meloni ha recentemente discusso della crisi libanese con il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa e il sottosegretario Mantovano. Nonostante la situazione critica, le condizioni di civili e militari italiani in Libano rimangono invariate. L'Italia sottolinea l'importanza di un impegno diplomatico per ripristinare il dialogo tra le fazioni in guerra, coerentemente con la posizione adottata finora.

Negli ultimi tempi, la Premier Meloni ha avuto numerose conversazioni telefoniche con il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa e il sottosegretario Mantovano, l’Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica, riguardo alla crisi in corso in Libano. Nonostante la gravità della situazione, le condizioni dei nostri connazionali, sia militari che civili, in Libano non sembrano differire da quelle degli ultimi giorni. L’Italia riafferma la necessità di impegnarsi diplomaticamente per ripristinare il dialogo tra le fazioni in guerra, come riporta una nota di Palazzo Chigi, in coerenza con la posizione mantenuta finora.