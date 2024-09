La situazione di San Siro, secondo Barbara Berlusconi, rappresenta una vergogna per Milano.

La situazione dello stadio di San Siro è vista come un imbarazzo per Milano da Barbara Berlusconi, in seguito alla decisione di Inter e Milan di considerarlo non recuperabile. Berlusconi critica il tempo sprecato e le spese eccessive considerate per un rinnovamento, sostenendo che siamo ritornati alla proposta del 2019. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiede un'analisi della proposta di conservare San Siro prima di procedere con la costruzione di un nuovo stadio.

La situazione riguardante lo stadio è un discredito per una metropoli come Milano, che è un emblema di modernità, progresso e sempre all’avanguardia. È come una vera commedia italiana, creata appositamente per non giungere a una conclusione. Questo è ciò che Barbara Berlusconi ha dichiarato in seguito alla decisione di Inter e Milan di considerare San Siro non recuperabile, come annunciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sono stati sprecati mesi per rilevare l’evidente: ovvero che San Siro effettivamente non può essere rinnovato, data l’ingente quantità di spese, che sono assolutamente irrealizzabili e notevolmente superiori a quanto preventivato – osserva l’ex amministratore delegato del Milan. Ci siamo ritrovati in punto alla proposta del 2019. È deprimente constatare che, simile al gioco dell’oca, si finisce sempre per ritrovarsi al punto di partenza. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è concorde e sollecita l’analisi della proposta di preservare San Siro, prima di procedere a costruire un nuovo stadio nella stessa area.