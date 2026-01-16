La Spezia: Salvini, 'sconvolgente e assurdo, stretta contro 'lame' in dl'**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Sconvolgente, doloroso, assurdo. Troppa violenza, troppi coltelli anche tra i giovanissimi. Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le 'lame', ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione. Una preghiera per la vittima e un abbraccio per i suoi cari". Lo scrive sui social Matteo Salvini.
