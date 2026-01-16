La Spezia: sindaco Peracchini, 'a governo chiedo ascolto e provvedimenti più severi'

La Spezia: sindaco Peracchini, 'a governo chiedo ascolto e provvedimenti...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Al governo Meloni chiedo semplicemente di ascoltare noi, Comuni e sindaci. Chiedo provvedimenti più severi: chi sbaglia deve capire che non la fa franca e le vittime non devono essere colpevoli di essere vittime, vanno tutelate. Dobbiamo vivere in democrazia con più serenità. Non è possibile che succedano fatti come quelli di oggi.

Una famiglia non può non vedere arrivare a casa il proprio figlio perché qualcuno pensa di usare un coltello come fosse un bicchiere d'acqua". Così il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7.