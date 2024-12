Un appello per la pace dal cuore del Mediterraneo

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per la pace, richiamando l’attenzione su conflitti che affliggono diverse nazioni. La sua supplica è stata rivolta alla “Madunnuccia”, una figura venerata in Corsica, simbolo di speranza e intercessione. Il Papa ha esortato i fedeli a unirsi in preghiera per la pace in tutte le terre che si affacciano sul Mediterraneo, con un focus particolare sulla Terra Santa, dove Maria ha dato alla luce Gesù. Questo richiamo non è solo un gesto simbolico, ma un invito a riflettere sulla necessità di dialogo e riconciliazione in un contesto globale sempre più conflittuale.

Pace per le terre in conflitto

Il Pontefice ha menzionato specificamente la Palestina, Israele, il Libano, la Siria e il Myanmar, sottolineando l’urgenza di una soluzione pacifica per le popolazioni coinvolte. La sua voce si è levata per chiedere la fine delle ostilità e la costruzione di un futuro di pace e coesistenza. “La guerra è sempre una sconfitta”, ha affermato, evidenziando come i conflitti non portino mai a una vera vittoria, ma solo a sofferenza e divisione. In un mondo in cui le tensioni geopolitiche sembrano aumentare, le parole del Papa risuonano come un richiamo alla responsabilità collettiva di lavorare per la pace.

Un messaggio di unità tra i popoli

Particolarmente toccante è stata la sua menzione del popolo ucraino e russo, descritti come “fratelli” e “cugini”. Questo richiamo all’unità è un invito a superare le divisioni e a riconoscere l’umanità condivisa. La richiesta di Papa Francesco di una comprensione reciproca tra i popoli è un messaggio potente in un’epoca in cui le polarizzazioni sembrano dominare il dibattito pubblico. La sua supplica per la pace è un invito a tutti noi a riflettere sul nostro ruolo nella promozione della pace e della giustizia nel mondo.