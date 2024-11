Scopri come i deepfake stanno rivoluzionando il panorama delle frodi digitali e come proteggerti.

Che cosa sono i deepfake?

I deepfake sono una tecnologia emergente che utilizza l’intelligenza artificiale per creare contenuti falsi, in cui volti e voci di persone reali vengono manipolati per apparire in situazioni mai accadute. Questa pratica, sebbene possa avere applicazioni innocue nel campo dell’intrattenimento, è diventata un’arma nelle mani di truffatori e malintenzionati. I deepfake possono essere utilizzati per estorsioni, ricatti e disinformazione, rendendo difficile per le vittime distinguere tra realtà e finzione.

Il fenomeno in crescita delle truffe online

Nel 2024, la polizia postale italiana ha già oscurato oltre 470 siti dedicati a queste pratiche ingannevoli. I malviventi sfruttano l’immagine di personaggi noti, come politici e celebrità, per attrarre le loro vittime. Grazie ai progressi della tecnologia, i truffatori possono riprodurre con sorprendente accuratezza non solo l’aspetto fisico, ma anche le voci delle persone utilizzate, rendendo le truffe ancora più credibili. Questo fenomeno è in costante crescita, soprattutto rispetto ai periodi precedenti alla pandemia, e rappresenta una sfida significativa per le autorità e per gli utenti della rete.

Come difendersi dai deepfake

Riconoscere un deepfake può essere complicato, ma ci sono alcuni segnali da tenere d’occhio. Innanzitutto, presta attenzione a incongruenze visive o sonore. Se un video sembra strano o se la voce non corrisponde ai movimenti delle labbra, potrebbe trattarsi di un deepfake. Inoltre, verifica sempre le fonti delle informazioni e non fidarti ciecamente di contenuti che sembrano troppo sensazionali o che provengono da fonti non verificate. Infine, è fondamentale mantenere un atteggiamento critico e informarsi sulle tecnologie emergenti, in modo da essere sempre un passo avanti rispetto ai truffatori.