Incidente a Latina: 72enne colpito da infarto travolge uno scooter

Ieri mattina, verso le 9.30, un grave incidente ha sconvolto la centralissima via Vitruvio a Formia, provocando due feriti gravi. Un SUV, guidato da un imprenditore 72enne di Formia, ha travolto uno scooter sul quale viaggiava un uomo di 49 anni, anch’egli di Formia.

Latina, 72enne colpito da infarto provoca incidente con uno scooter

Le prime indagini dei carabinieri indicano che l’imprenditore abbia perso il controllo del veicolo a causa di un malore improvviso. Al momento dell’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri, che hanno richiesto prontamente l’intervento dell’eliambulanza per gestire l’emergenza. L’imprenditore è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Formia e, a causa delle sue gravi condizioni, è stato successivamente trasferito d’urgenza al San Camillo di Roma. Qui, nel pomeriggio, i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore.

Sebbene le sue condizioni restino critiche, il paziente è stabilizzato. Fortunatamente, le condizioni del centauro risultano meno gravi; l’uomo è ricoverato all’ospedale Dono Svizzero, dove riceve cure per le lesioni riportate. L’incidente ha causato la chiusura di via Vitruvio in entrambe le direzioni per circa due ore, generando notevoli disagi alla circolazione, soprattutto poiché si è verificato nell’ultima domenica dell’estate, con un elevato numero di veicoli diretti verso il mare. Il traffico sulla litoranea ha subito rallentamenti significativi, prolungandosi fin oltre mezzogiorno.