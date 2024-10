Anche Caterina Balivo, nel suo programma La Volta Buona, ha riservato un ampio spazio a Ballando con le Stelle, seguendo l’esempio di Mara Venier a Domenica In. Durante la puntata, è intervenuta Laura Freddi, che ha offerto le sue riflessioni riguardo al percorso di Sonia Bruganelli, rivelando anche che quest’ultima avrebbe desiderato ricoprire il ruolo di giurata.

Riflessioni di Laura Freddi

Laura ha condiviso la sua esperienza con Sonia, ammettendo di averla conosciuta poco e spiegando che la loro amicizia non si è sviluppata come avrebbero voluto. Ha accennato ai cambiamenti nella vita di Sonia, compresa la sua separazione da Paolo, affermando di non aver voluto essere intrusiva in questo momento delicato.

Riguardo all’ex comune, Laura ha osservato che le loro situazioni sono diverse: mentre Sonia era sposata e ha dei figli con Paolo, lei aveva solo 19 anni quando ha avuto una relazione con lui. Ha poi accennato agli sforzi fatti con Sonia per dissipare le voci che le volevano in conflitto.

Errore di Sonia

Secondo Laura, Sonia sta commettendo un errore, poiché questa fase della sua vita potrebbe essere un’opportunità per un cambiamento positivo, ed è importante non lasciarsi sopraffare dall’ansia. Ha sottolineato che anche lei ha fatto errori e che è normale, specificando che Sonia si trova attualmente in un ruolo da concorrente pur desiderando quello da giurata, il che non permette di vedere il suo vero potenziale. Caterina Balivo ha poi arricchito ulteriormente il commento di Laura con ulteriori osservazioni.

Le parole di Gabriele Parpiglia

Dopo il discorso di Laura Freddi, è stata la volta di Caterina Balivo, che ha citato le parole di Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha suggerito che Sonia desiderasse diventare giurata di “Ballando”, affermando: “Perché non menzionano che Sonia mirava a sostituire Selvaggia Lucarelli?”. Queste sono state le affermazioni di Parpiglia. Personalmente, ritengo che Sonia sarebbe stata un’ottima giurata, però non dovrebbe sostituire Selvaggia. La combinazione Bruganelli/Lucarelli sarebbe davvero scoppiettante in giuria