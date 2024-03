Lavoro: Beghin (M5s), 'direttiva ne esce ammaccata, Francia e Germania contro'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “La direttiva europea sulla piattaforma dei lavoratori, così come emersa da un lungo ed estenuante braccio di ferro europeo, ne esce decisamente ammaccata se non monca. Il settore dei taxi viene incredibilmente esentato e sono stati stralciati i cinque criteri che affermavano il rapporto di subordinazione. Francia e Germania hanno voltato le spalle a milioni di lavoratori e in particolare ha sorpreso molto e in negativo la posizione del governo tedesco a guida socialista". Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Una volta approvata in via definitiva dal Parlamento europeo – prosegue – la direttiva dovrà essere recepita dal Parlamento italiano: sarà in quella sede che come Movimento 5 Stelle concentreremo i nostri sforzi per renderla ambiziosa e coerente nella difesa dei diritti dei lavoratori. Non illudiamo i rider che meritano il nostro rispetto soprattutto per le difficili e a volte umilianti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti: oggi è stato fatto un passo in avanti per un’Europa sociale, ma le ingiustizie nel mondo del lavoro purtroppo non termineranno qui”.