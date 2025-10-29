Lavoro: Bignami (FdI), 'dati Istat parlano chiaro, con governo Meloni salari tornati a crescere'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "I dati Istat diffusi oggi parlano chiaro: con il Governo Meloni i salari sono tornati a crescere e le famiglie italiane hanno iniziato a recuperare il potere d’acquisto perso con i governi precedenti. Anche nel terzo trimestre 2025 le retribuzioni crescono pi&...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "I dati Istat diffusi oggi parlano chiaro: con il Governo Meloni i salari sono tornati a crescere e le famiglie italiane hanno iniziato a recuperare il potere d’acquisto perso con i governi precedenti. Anche nel terzo trimestre 2025 le retribuzioni crescono più dell’inflazione. Da gennaio a settembre sono aumentate del 3,3 per cento rispetto all’anno precedente, dopo il +3,1 per cento del 2024.

Prosegue così il recupero di potere d’acquisto dei salari che, da ottobre 2023, aumentano più dei prezzi". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami.

"Nel 2019, con il Governo Conte 2 sostenuto da M5s, Pd e sinistra, la crescita è stata appena dell’1,1 per cento. Il percorso di risalita non è ancora concluso, ma la tendenza è chiara: abbiamo invertito la rotta e continueremo a lavorare per rafforzare reddito e capacità di spesa delle famiglie italiane", conclude.