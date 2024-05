Lavoro, Fiaschi (Manageritalia): "Intervenire sul mercato per avere le competenze necessarie"

Lavoro, Fiaschi (Manageritalia): "Intervenire sul mercato per avere le c...

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Bisogna dunque intervenire sul mercato del lavoro affinché le aziende abbiano le competenze necessarie. Se andiamo a vedere le startup innovative, ad esempio, nel 2022 in Europa sono 132 quelle del valore di 1 miliardo (i cosiddetti Unicorni), ma in Italia zero". A dirlo oggi Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma.

Riguardo l'Ia Fiaschi afferma che "in Italia si basa ancora sulla probabilità. A noi servono le competenze che devono essere però attratte. Per questo l'organizzazione aziendale deve essere importante, i luoghi devono essere più attraenti e i salari devono crescere".