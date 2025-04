Lavoro: Fratoianni, 'grazie Mattarella che si rende conto di realtà'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Per fortuna che gli italiani hanno un Capo dello Stato che si rende conto della realtà in cui vivono, e delle difficoltà sociali e dei disagi sempre più pesanti. Gliene diamo atto e li siamo riconoscenti". Lo scrive sui social Nicola Fratoi...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Per fortuna che gli italiani hanno un Capo dello Stato che si rende conto della realtà in cui vivono, e delle difficoltà sociali e dei disagi sempre più pesanti. Gliene diamo atto e li siamo riconoscenti". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs dopo le parole di Mattarella di oggi.

"Lo stesso purtroppo non si può dire certo – aggiunge poi il leader di SI – di coloro che attualmente occupano Palazzo Chigi e i Ministeri, tutti presi a magnificare un bengodi che non c’è se non per pochi privilegiati, e interessati esclusivamente a tutelare gli interessi di pochi. Che ci siano milioni di lavoratori poveri e milioni di famiglie in difficoltà evidentemente – conclude Fratoianni – non è un problema loro".