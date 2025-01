Lavoro: primo sì Camera a Pdl partecipazione, 'obiettivo storico' per FdI

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "L’approvazione in Commissione Finanze e Lavoro, riunite in seduta congiunta, della proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d'impresa è un importante risultato di cui essere fieri. Finalmente gr...

Roma, 23 gen (Adnkronos) – "L’approvazione in Commissione Finanze e Lavoro, riunite in seduta congiunta, della proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d'impresa è un importante risultato di cui essere fieri. Finalmente grazie ad un Governo di centrodestra raggiungiamo un obiettivo storico, che è stato inseguito per diversi anni da altri governi e da altre maggioranze senza però nessun successo". Lo dicono il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto e il presidente della commissione Finanze Marco Osnato, di FdI.

"Il testo base è quello per cui la Cisl ha raccolto oltre 400.000 firme e la decisione che questo sarebbe stato il testo da cui partire per l’esame in Commissione è arrivata da maggioranza e opposizione, una coralità che ho molto apprezzato. Gli emendamenti presentati e approvati hanno contribuito a migliorare alcune disposizioni, il tutto nel pieno rispetto dell’iniziativa normativa e della sua portata storica", proseguono.

"Ringraziamo la Cisl, in particolare il suo segretario generale Luigi Sbarra, per l’impegno, l’attenzione e la sensibilità dimostrata su questo tema cruciale per migliorare la produttività e il benessere dei lavoratori. Ringraziamo il Ministro del Lavoro Marina Calderone, presente oggi in Sala Mappamondo, e il Ministero dell’Economia, nella persona del Sottosegretario Lucia Albano, per aver seguito ogni passaggio dell’iter che ha portato all’approvazione", aggiungono Osnato e Rizzetto.

"Grazie ai componenti delle Commissioni VI e XI per i loro contributi che hanno portato all’approvazione di un provvedimento che va in direzione della valorizzazione delle relazioni industriali in azienda. Grazie ai colleghi Laura Cavandoli (Lega) e Lorenzo Malagola (FdI) relatori in Aula del provvedimento", dicono ancora i due esponenti di FdI.

"Oggi abbiamo un provvedimento che ribalta il paradigma della contrapposizione tra lavoratore e datore di lavoro e dà attuazione all’articolo 46 della Carta costituzionale riconoscendo il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’azienda", concludono.