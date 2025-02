Lavoro: Schlein, 'in Spagna riduzione orario, in Italia la destra lo affossa'

Lavoro: Schlein, 'in Spagna riduzione orario, in Italia la destra lo aff...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Mentre in Italia il governo di Giorgia Meloni nega il salario minimo a milioni di lavoratori sfruttati e aumenta la precarietà liberalizzando i contratti a termine e allargando il ricorso ai vaucher, in Spagna il governo socialista di Pedro Sanchez con la ministra Yolanda Diaz ha dato il via libera alla riduzione della settimana lavorativa da 40 a 37,5 ore a settimana". Lo dice Elly Schlein.

"È una svolta storica per migliorare la qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, a parità di salario, senza intaccare la produzione spagnola, dove le stime di crescita sono altissime per il 2025, al 2,6%, al contrario dell’Italia che nell’ultimo trimestre del 2024 ha registrato una crescita zero", spiega la segretaria del Pd.

"Questa è la dimostrazione che un altro modello di futuro è possibile, anche in Italia. Con 5stelle e AVS abbiamo depositato una proposta di legge per incentivare la sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la destra sta provando ad affossare anche quella con un emendamento soppressivo. Noi siamo pronti a discutere nel merito sempre. Ma i patti devono essere chiari: ci si confronta se si migliorano le condizioni di chi lavora. Questa è la bussola del Pd", conclude la Schlein.