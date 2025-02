Lavoro: Scotto (Pd), 'destra rinvia pdl orario, non ha coraggio di bocciarla e scappa'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La vostra tecnica è sempre la stessa: scappare. Siccome non ce la fate di bocciare una proposta che è popolare, la rimandate. Come è stato per il salario minimo che è finito in un binario morto. Ora lo fate con la proposta dell'oppos...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "La vostra tecnica è sempre la stessa: scappare. Siccome non ce la fate di bocciare una proposta che è popolare, la rimandate. Come è stato per il salario minimo che è finito in un binario morto. Ora lo fate con la proposta dell'opposizione sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario". Lo dice Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, intervenendo in aula. "Avevate detto che avreste valutato nel mese di gennaio alcune soluzioni e proposte e che ce le avreste fatte avere. Forse intendevate il gennaio del 2050… Intanto noi voteremo contro la richiesta di rinvio in commissione".