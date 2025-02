Lavoro: Serracchiani, 'dopo salario minimo Meloni vuole insabbiare anche pdl orario'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Non è scomparsa solo la presidente del Consiglio, si è portata via anche il lavoro. Ha affossato il salario minimo e ora vuole insabbiare anche la riduzione dell’orario di lavoro. Ma del resto per lei la sanità, il lavoro, i salari non son...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Non è scomparsa solo la presidente del Consiglio, si è portata via anche il lavoro. Ha affossato il salario minimo e ora vuole insabbiare anche la riduzione dell’orario di lavoro. Ma del resto per lei la sanità, il lavoro, i salari non sono importanti. Vuoi mettere smantellare la Costituzione con le riforme? Distraiamo il popolo e se ha fame, diamogli le brioches". Così in una nota Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.