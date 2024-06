Home > Video > "Lavoro un mese all'anno" "Lavoro un mese all'anno"

"Tecnicamente quest'anno lavoro un mese e una settimana perché il mio assistente si è sposato la settimana scorsa e fra congedo matrimoniale e ferie sta via proprio un mese e una settimana. Nei restanti 11 mesi guardo gli altri lavorare". @lafedebipolare risponde ad un commento nel quale le viene detto che non va in ferie perchè "ci vive in ferie" dato che lavora un mese e mezzo l'anno.