L'avvocato difende Sangiuliano, accusando Boccia e affermando "Non esistono evidenze che lui sia potenzialmente ricattabile".

L’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presenterà una denuncia contro Maria Rosaria Boccia. Questa mossa era già stata pianificata prima della recente crisi politica e sta per essere formalizzata. L’avvocato di Sangiuliano, Silverio Sica, ha spiegato che l’ex ministro sta cercando di far valere i suoi diritti legali contro coloro che sostengono che potrebbe essere sottoposto a ricatto. I presunti reati potrebbero includere tentata estorsione e violazione della privacy. “Non esistono prove che Sangiuliano possa essere sottoposto a ricatto,” ha precisato Sica, “stiamo esaminando tutte le possibilità, compresa quella che sia stato organizzato un piano ben organizzato e dettagliato per colpirlo”.