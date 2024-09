Lazza esprime dubbi sulla disputa tra Tony Effe e Fedez: "Quale lato dovrei scegliere?"

Nell'ultima edizione del TG1 è stato affrontato l'argomento del dissing tra i rapper Fedez e Tony Effe, con riferimento anche a famose faide passate tra artisti del settore musicale. Si è parlato anche del declino di tono nelle discussioni tra i due protagonisti e della posizione di Chiara Ferragni. Interpellato in merito, il rapper Lazza ha dichiarato di non voler interferire nella questione, affermando che entrambi i protagonisti sono suoi amici e la controversia è un loro affare personale.

Nell’edizione più recente del TG1, è stato discusso l’acceso dibattito tra i rapper Fedez e Tony Effe. Successivamente, è stata posta una domanda a Lazza riguardo la sua opinione su questo litigio tra i suoi due colleghi. Durante il segmento su Tony e Fedez, si è rievocato anche il ricordo di altri famosi contrasti tra rapper. Il dissing, ovvero la contesa in rima tra Effe e Fedez, i quali non esitano a sfidarsi a colpi di canzoni, è stato il fulcro della discussione. Nel contesto, si parla anche di Chiara Ferragni. L’interrogativo è se il dissing sia appannaggio esclusivo dei rapper? La risposta è no, ci ricordano John Lennon e Paul McCartney. “Avevano ragione a dire che eri morto, prima eri Yesterday, ora solo un altro giorno”. La faida storica tra Eminem, accusato di misoginia e omofobia da Moby, quella tra Notorious e Tupac, culminata con la tragica morte di entrambi, e il cosiddetto “litigio del secolo” tra Kendrick Lamar e Drake, compaiono anche nella lista. Giungendo a temi più contemporanei, è stato accennato al notevole declino di tono nelle discussioni tra Fedez e Tony Effe, caratterizzate da un braccio di ferro in chiave maschilista. Lazza, interrogato sulla questione tra Tony Effe e Fedez, ha risposto in maniera pacata e distante. In un’intervista condotta da un giornalista del TG1 in occasione del lancio dell’album Locura, l’artista ha dichiarato che entrambi i protagonisti del dissing sono suoi amici e che preferisce restare estraneo alla questione: “Come la vedo? Che non sono affari miei. Sono affari loro, son cose loro”.

Ho due amici a cui ho molto rispetto. Non intendo interferire in ciò che sta succedendo tra loro. Si occuperanno loro della situazione, in quanto riguarda solo loro.