Le commissioni hanno dato il via libera al Dl Omnibus: lunedì sarà presentato in Aula al Senato.

Il decreto Omnibus è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. I relatori Giorgio Salvitti (FdI) e Claudio Lotito (FI) presenteranno il provvedimento all'Aula di Palazzo Madama lunedì pomeriggio e si prevede l'applicazione del voto di fiducia. Il decreto, in scadenza l'8 ottobre, sarà riesaminato dalla Camera.

