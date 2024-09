Le dichiarazioni della compagna di Diego Lazzari, Camilla De Pandis, e di sua madre riguardo alla sua partecipazione ad Amici sono state rivelate.

Diego Lazzari è tra gli studenti freschi della classe di Amici, diventando il principale attore della prima edizione giornaliera. L’artista, infatti, non solo è stato il primo a passare la soglia della casa, ma è stato il primo a ricevere un video di sorpresa da un membro della famiglia. “Mio caro, ce l’abbiamo fatta, non ci riesco a credere!” – cosi la sua madre –“Mio dolce amore, tu sei strepitoso. Sapevo che avresti dato tutto, lo percepivo nel mio cuore. Ti amo, manchi tanto a tutti. Sei la luce della nostra dimora, tanti anni distanti, ma i risultati cominciano a farsi vedere! Credi sempre in te stesso! Sto ancora versando lacrime per te. Ci vediamo, piccolo uccello!”

Pubblicamente, l’amore e le parole di incoraggiamento per Diego Lazzari continuano con la sua fidanzata, Camilla De Pandis. Su Instagram, ha postato una serie di foto accompagnate da una dedica affettuosa per lui. “Desidero sempre vedermi attraverso i tuoi occhi, perché tu riesci sempre a vedermi così: felice, sorridente e talvolta un po’ sempliciotta” – scrive – “Perché quando mi guardi mi fai sentire amata in un modo che non avevo mai sperimentato prima. Tutti dicono la stessa cosa, ma è veramente vero che finché non lo vivi, non riuscirai mai a capirlo veramente. Sto parlando dell’amore, quel sentimento magico che può farti sentire invincibile, ed è esattamente come mi fai sentire quando sono con te. È come se non avessi paura di nulla. Ora che non sei più qui con me ogni giorno, sono un po’ spaventata, rendendomi ancora di più conto di quanto la tua presenza sia ormai fondamentale per me.”

Ogni giorno mi sorprendo a rivivere i nostri momenti insieme attraverso le foto e i video che abbiamo fatto, quelle della nostra vacanza sono le mie preferite, rappresentano gli ultimi giorni spesi insieme. In quei momenti, abbiamo estratto ogni singola goccia di gioia possibile”. Poi aggiungo: “Adesso stai seguendo le tue ambizioni e non posso che esserne estremamente orgogliosa, vedendo il cammino che stai percorrendo. Sarò qui per proteggerti e per salvaguardare il nostro amore, ma infondo… cosa ne sanno gli altri? Cosa ne sanno del mondo che stiamo costruendo, cosa ne sanno dello sforzo reciproco, cosa ne sanno del nostro amore… Si dice che quando si ama davvero qualcosa, si cerca di catturarne l’immagine per conservarne il ricordo; tu mi sommergi di foto che non mi trovano mai pronta, eppure tu insisti nel dirmi quanto siano splendide e a poco a poco mi stai convincendo sempre più. Grazie per ogni cosa che fai per me, per avermi aiutato a imparare ad amarmi passo dopo passo, per avermi fatto sentire sinceramente importante per qualcuno. Ti assicuro che sarò sempre al tuo fianco a sostenerti. Mi manchi sempre più, amore mio, ma sono così contenta e orgogliosa di tutto quello che stai realizzando e della persona che sei. Ti amo piccolo, ti sto aspettando a casa ❤️🩹”. Inussitata storia che rimane stabile, oppure Diego Lazzari, a causa della distanza si trasferirà nelle mani di qualche ballerina? (E non sarebbe neanche la prima volta che successo a Amici).