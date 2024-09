Le direttive per la Politica di genere sono state implementate dall'ANSA.

L'ANSA ha recentemente intensificato il suo impegno per l'equità di genere, creando una Policy per l'Equità di Genere. Questa politica, ispirata dal Global Compact delle Nazioni Unite e dalla Comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione Europea, mira a integrare la cultura dell'equità di genere nelle routine dell'Agenzia. Il documento, che delinea i responsabilità e le linee guida etiche dei giornalisti dell'ANSA, sottolinea l'importanza della diversità, dell'inclusività e della rimozione degli stereotipi di genere. Inoltre, l'ANSA si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e accogliente, promuovere la meritocrazia, contrastare gli stereotipi di genere e garantire una rappresentanza equa dei generi in tutte le iniziative informative. Il Comitato per le Pari Opportunità è responsabile dell'attuazione di tale documento, che è consultabile sul sito web dell'ANSA.

Negli ultimi tempi, l’ANSA ha amplificato il proprio sguardo sull’uguaglianza di genere, il deferire del rispetto alla varietà e l’inclusività. Da questa intensificazione del suo impegno, si origina un pubblico documento da ora disponibile, che descrive le fondamenta e gli orientamenti della Policy per l’Equità di Genere dell’Agenzia, mirati a stimolare l’integrazione e l’incorporazione della cultura dell’equità di genere nelle routine e procedure dell’Agenzia. Questo documento costituisce la fase iniziale del percorso che l’ANSA ha intrapreso per contribuire a colmare il divario di genere.

È scritto nel documento che ai giornalisti dell’ANSA è richiesto il rispetto di specifici codici etici basati sui diritti garantiti dalla Costituzione italiana e sottoscrivono il Testo Unico dei Doveri del Giornalista (aggiornato nel 2021), che inculca il rispetto delle differenze di genere e pone le responsabilità verso i minori, gli individui vulnerabili e gli stranieri. L’ANSA mira quindi a promuovere politiche e attività proattive che incentivino l’applicazione crescente dei principi di equità di genere e inclusione. La Policy è ispirata dal Global Compact delle Nazioni Unite, sostenendo e aderendo a dieci principi riguardanti i diritti umani, gli standard lavorativi, l’ambiente, la lotta alla corruzione e alla discriminazione, in conforme anche ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per l’Agenda 2030.

La Policy che si ispira ai principi della Comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione Europea è coerente con gli argomenti dell’Uni PdR 125/2022, registrati nel quadro teorico dei Women’s Empowerment Principles. Questi principi rappresentano una iniziativa del UN Global Compact e UN Women, alla quale l’ANSA si è formalmente aderita nel febbraio 2024. L’ANSA considera di importanza capitale l’applicazione di una cultura aziendale inclusiva, meritocratica e paritaria in tutti i processi di lavoro. come è evidente da un documento pubblico. Nel dettaglio, l’ANSA si impegna a creare un ambiente di lavoro che accoglie e rispetta le diversità; a riconoscere, accettare e valorizzare la parità di genere a tutti i livelli e contesti; a promuovere politiche meritocratiche per lo sviluppo professionale; a diffondere, informare internamente ed esternamente, anche agli stakeholder, sui principi adottati per una cultura paritaria e inclusiva; a garantire un luogo di lavoro tranquillo, sicuro e benessere per tutti i lavoratori, prevenendo ed affrontando le varie forme di violenza e molestie sessuali sul lavoro; a contrastare gli stereotipi di genere negativi nei propri canali di informazione e a garantire una rappresentanza equa dei generi tra i presentatori di pannelli, eventi, dibattiti o altri eventi informativi o redazionali. Infine, è fondamentale misurare e rendere pubblici i progressi fatti verso l’uguaglianza di genere, monitorando e correggendo eventuali discrepanze.

Ogni individuo che lavora nell’Agenzia è responsabile di mettere in atto principi e ideali delineati dal Codice etico, così come concetti chiave stabiliti nella Policy, con assiduità e onestà, allo scopo di valorizzare le differenze e garantire la loro piena integrazione. Il documento, elaborato dai vertici dell’Agenzia in cooperazione con il Comitato per le Pari Opportunità, è periodicamente aggiornato e condiviso con i dipendenti. E’ destinato a tutti i lavoratori e condiviso con i principali stakeholder, fornitori e clienti. Si può accedere al documento sul sito web della società. Il Comitato per le Pari Opportunità è incaricato di garantire l’attuazione di tale documento.