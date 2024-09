Le prime foto della nuova abitazione del Grande Fratello sono state rilasciate, evidenziando che è stata edificata ex novo.

L'anno scorso gli studi del Grande Fratello sono stati trasferiti al centro di produzione Voxson. Quest'anno, si è realizzata una nuova abitazione per i partecipanti, più grande e moderna delle precedenti. Myrta Merlino, ospite di Pomeriggio 5, ha presentato le prime immagini del nuovo giardino. Oltre alla nuova location, ci saranno anche tre ex-partecipanti di Non è La Rai nel programma. Alfonso Signorini ha offerto un'anteprima del giardino e anticipato che presenterà presto altre novità.

L’anno scorso, gli studi del Grande Fratello sono stati trasferiti, spostandosi dal Palastudio di Cinecittà al centro di produzione televisiva Voxson in via di Tor Cervara 286. Quest’anno, invece, è il turno della residenza dei partecipanti. Negli ultimi mesi infatti, è stata realizzata una nuova abitazione, che supera in dimensioni e modernità le case precedenti. Myrta Merlino, ospite di Pomeriggio 5, ha rivelato le prime immagini esclusive del giardino, anch’esso più vasto rispetto a quello delle ultime edizioni.

Myrta Merlino ha presentato in anteprima la sua esclusiva di grande rilievo: “Come avrete sentito, oggi abbiamo delle notizie esclusive riguardanti il Grande Fratello, che inizia lunedì prossimo su quest’ora canale. Accompagna il nostro Alfonso Signorini, in veste di capo dei lavori. Ci mostrerà le prime immagini. Posso rivelare che tutto è stato appena concluso e stiamo iniziando a guardare giorno per giorno. Alfonso ha avuto la grande idea di mandare un messaggio direttamente dal cantiere. Ho capito che lui si sta occupando personalmente. Supervisiona e coordina i lavori. Ci divertiremo, abbiamo molte sorprese. Oltre alle modifiche della location, ci saranno tre ex-partecipanti di Non è La Rai. Vi ricordate di loro? 33 anni fa, Non è La Rai iniziò in questi studi e ora loro entreranno nel Grande Fratello”.

Alfonso Signorini ha offerto un’anteprima del giardino del Grande Fratello e ha anticipato che nei presagi giorni svelerà altre nuove configurazioni del palcoscenico. “Ecco le primissime foto della casa nuova, come potete notare, è tuttavia sotto costruzione, ma stiamo quasi terminando. Ho indossato il casco come previsto dalla legge. Nel frattempo, goditi quello che vedi. Ovviamente, come puoi notare, è tutto fresco di punto, vasto ed immenso, una struttura che nemmeno il Rockefeller avrebbe potuto avere. Siamo quasi pronti. Rimani sintonizzato per aggiornamenti quotidiani. A rivederci presto. Ora devo tornare al lavoro”.