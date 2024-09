Le riprese di Tu Si Que Vales hanno visto la presenza di un ospite proveniente dalle Olimpiadi e un diverbio all'interno dello studio.

Nelle recenti riprese dello show Tu Si Que Vales presso gli studi Elios, si sono verificati eventi notevoli. Maria De Filippi ha invitato un ospite speciale per Sabrina Ferilli e, poco dopo, è avvenuto l'ingresso di un campione olimpico. Alice D’Amato, medagliata d'oro alle Olimpiadi di Parigi 20...

Nelle recenti riprese dello show Tu Si Que Vales presso gli studi Elios, si sono verificati eventi notevoli. Maria De Filippi ha invitato un ospite speciale per Sabrina Ferilli e, poco dopo, è avvenuto l’ingresso di un campione olimpico. Alice D’Amato, medagliata d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, è apparsa nello studio assieme alla sorella Asia. Durante la loro visita, le atlete hanno coinvolto Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi in un’esibizione sulla trave. Tuttavia, non tutto è andato liscio durante le riprese, poiché si è verificata una discussione accesa tra Rudy Zerbi e un partecipante, coinvolgendo anche Gerry Scotti.

Le memorabili atlete italiane Alice e Asia D’Amato hanno preso parte all’ultima sessione di registrazione di Tu Si Que Vales 2024. Alice D’Amato, dopo aver conquistato l’oro a Parigi sulla trave e l’argento in squadra, arriverà su Canale 5 per discutere del suo percorso verso il successo. Nel frattempo, la sorella Asia esporrà i lati più impegnativi dello sport, come l’esperienza di recuperarsi da un infortunio. Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi hanno tentato di cimentarsi sulla trave durante la visita delle sorelle D’Amato.

In uno sviluppo inaspettato, fonti interne rivelano che Rudy Zerbi si scontrerà con un partecipante. Non è la prima volta che succede, ma questa discussione sarà insolita. Perché? Zerbi sembra essere riuscito a provocare un litigio con un membro del team di Gerry Scotti.

L’individuo in questione, visibilmente irritato, finirà per distruggere il premio appartenente alla squadra.