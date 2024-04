Lega: C. De Luca, 'Salvini ha tradito, Bossi lo ha silurato'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Umberto Bossi a Gemonio ieri in occasione della festa per i 40anni della nascita della Lega ha ufficialmente e definitivamente silurato Matteo Salvini. L'attuale vicepremier è stato il grande assente al momento celebrativo che ha visto i veri leghisti ieri rendere omaggio al fondatore del partito. Durante la scorsa settimana quando ero a Milano per definire i dettagli riguardanti l'operazione 'Il Vero Nord', ho avuto l'opportunità di incontrare e parlare con Renzo Bossi, il quale mi ha espresso l'amarezza del padre Umberto Bossi nel vedere la deriva della Lega guidata da Salvini". Così il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca.

"Renzo Bossi mi ha raccontato delle profonde delusioni e del disinteresse totale che Salvini ha dimostrato nei confronti del padre, anche in occasione dei preparativi della ricorrenza dei 40 anni dalla fondazione della Lega. È un atteggiamento che non possiamo che disapprovare e che esprime il tradimento dei valori fondamentali della Lega da parte di Salvini. Salvini sta rinnegando non solo i valori della Lega, ma anche coloro che hanno contribuito alla costruzione della sua carriera politica".

"In questo contesto, desidero esprimere un ringraziamento a persone come Roberto Castelli Partito Popolare del Nord e Roberto Bernardelli di Grande Nord, che hanno scelto di sostenerci e rimangono fedeli ai valori autentici della Lega. La loro presenza a Gemonio è stata un segno tangibile di sostegno e di riconoscenza. L'assenza di Salvini a Gemonio può essere semplicemente commentata richiamando un famoso proverbio: 'l'ingratitudine umana è più grande della Misericordia di Dio'. E da buon siciliano aggiungerei pure : 'Cu di sceccu ni fa mulu, u primu cauci è u soi!'".