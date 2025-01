La posizione della Lega sull’età pensionabile

Il dibattito sull’età pensionabile in Italia si fa sempre più acceso, con la Lega che si schiera in modo deciso contro l’aumento previsto di ulteriori tre mesi per l’adeguamento alla speranza di vita. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega, ha espresso chiaramente la sua contrarietà durante un’intervista a Sky Tg24 Economia. Secondo Durigon, questa misura non solo è inopportuna, ma rappresenta anche un ulteriore peso per i lavoratori italiani, già provati da una situazione economica difficile.

Le ragioni della contrarietà

Durigon ha sottolineato che la Lega non intende accettare passivamente questo aumento, affermando: “Me la sento di dire tranquillamente che come Lega noi ci opporremo in qualsiasi modo a questo aumento di ulteriori tre mesi”. La sua posizione è chiara: il governo deve trovare soluzioni alternative che non comportino un aggravio per i cittadini. L’adeguamento alla speranza di vita, secondo il sottosegretario, non deve tradursi in un allungamento dell’età pensionabile, ma piuttosto in un miglioramento delle condizioni lavorative e di vita per gli italiani.

Un tema di rilevanza sociale

Il tema dell’età pensionabile è di fondamentale importanza per molti italiani, poiché tocca direttamente le vite di milioni di lavoratori. L’aumento dell’età pensionabile, infatti, non riguarda solo i futuri pensionati, ma ha ripercussioni anche sulle generazioni attuali, costrette a lavorare più a lungo in un contesto di crescente incertezza economica. La Lega, con la sua posizione, si propone di difendere i diritti dei lavoratori e di garantire un futuro più equo per tutti. La questione, quindi, non è solo una questione di numeri, ma di dignità e di giustizia sociale.