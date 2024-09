Lega dichiara: "La coalizione è unita riguardo alla politica internazionale".

In una dichiarazione ufficiale, la Lega conferma l'unità della maggioranza sulla politica estera, annunciando il loro supporto comune per Kiev. L'annuncio del Carroccio, in particolare riguardo al loro sostegno per l'Ucraina, segue la confusione generata dal comunicato conclusivo del summit di magg...

In una dichiarazione ufficiale, la Lega conferma l’unità della maggioranza sulla politica estera, annunciando il loro supporto comune per Kiev. L’annuncio del Carroccio, in particolare riguardo al loro sostegno per l’Ucraina, segue la confusione generata dal comunicato conclusivo del summit di maggioranza. In un primo momento, il comunicato diffuso dal partito di Matteo Salvini, indicava non solo il sostegno per l’Ucraina ma anche l’opposizione ad un’eventuale guerra sul territorio russo. Tuttavia, questa affermazione è stata successivamente rimossa dal comunicato finale.