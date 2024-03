Lega: Fedriga, 'sbagliato pensare che ogni elezione sia fine del mondo'

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) - Un partito "deve avere una programmazione di lungo periodo, non possiamo ragionare come se ogni tornata elettorale fosse la fine mondo, c'è quella che va un po' meglio, quella che va un po' peggio", ha detto il governatore del Friuli Ve...

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – Un partito "deve avere una programmazione di lungo periodo, non possiamo ragionare come se ogni tornata elettorale fosse la fine mondo, c'è quella che va un po' meglio, quella che va un po' peggio", ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, esponente della Lega, parlando con i giornalisti a Pordenone. "Io penso che discutere sia sempre utile e costruttivo per capire cosa va bene e cosa meno e nel caso migliorarlo", ha proseguito Fedriga.