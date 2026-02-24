Lega: Renzi, 'Salvini quando ha problemi mi attacca, pensi a Lega e non a Iv'

Lega: Renzi, 'Salvini quando ha problemi mi attacca, pensi a Lega e non ...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Tutte le volte che Salvini ha qualche problema- dal Papeete a Vannacci- attacca me. Fossi in lui mi preoccuperei della Lega e non di Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi sui social. ...