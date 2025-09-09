Lega: Vannacci, 'voglio vannaccizzare partito ma non voglio prendere posto Salvini'

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega" ma "non voglio prendere il posto di Salvini". Lo dice Roberto Vannacci alla 'Stampa'. "Il mio obiettivo è far crescere la Lega, non ne ho altri. E poi sono già troppo imp...

Roma, 9 set (Adnkronos) – "Rivendico la volontà di vannaccizzare la Lega" ma "non voglio prendere il posto di Salvini". Lo dice Roberto Vannacci alla 'Stampa'.

"Il mio obiettivo è far crescere la Lega, non ne ho altri. E poi sono già troppo impegnato, anche con le elezioni in Toscana", spiega l'europarlamentare del Carroccio dicendo, tra l'altro: "Nutro grande simpatia nei confronti di Centinaio, Fontana e Romeo, e a loro, come a tutti i dirigenti della Lega,dico: 'Andiamo avanti insieme e facciamo la Lega grande'".

"Andiamo avanti uniti. Make the League great again", prosegue Vannacci: "Non c’è nulla da chiarire. Non sento atmosfera di polemica".