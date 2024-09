L'elenco delle coppie vip-danzatore di Ballando con le Stelle è stato rivelato. Sonia Bruganelli è già al centro delle polemiche.

I pairing vip-danzatore per la nuova stagione di Ballando con le Stelle sono stati recentemente annunciati sui loro canali social. Federica Nargi, ex-velina, farà coppia con Luca Favilla, mentre la cantante Nina Zilli danzerà con Pasquale La Rocca, pluricampione che ha trionfato anche nell’ultima edizione con Wanda Nara. Federica Pellegrini, la nuotatrice, si esibirà con Angelo Madonia, e Bianca Guaccero sarà accompagnata da Giovanni Pernice, personaggio noto di Strictly Come Dancing. I Cugini di Campagna si cimenteranno nel ballo con Rebecca Gabrielli, sebbene non sia ancora ben definibile il genere di danza che eseguiranno come gruppo. Massimiliano Ossini danzerà con Veera Kinnunen, Alan Friedman con Giada Lini, e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli. Vedremo l’attore di Terra Amara, Furkan Palali, in coppia con Erica Martinelli. Altre coppie includono Tommaso Marino e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Quest’ultima coppia ha già suscitato una controversia in quanto Sonia Bruganelli è stata l’unica vip a non alzarsi durante l’incontro. Carlo Aloia, però,non sembra aver attribuito troppa rilevanza a questo episodio, dichiarando: “Non potevo sperare in un partner migliore! Sonia, saremo la coppia rivelazione di questa edizione e le nostre performance parleranno per noi. Ci concentreremo sul lavoro duro, sarà una sfida entusiasmante per noi”.