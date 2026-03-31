L’Europa e l’Iran, uno shock come la guerra in Ucraina - Eurofocus podcast, Adnkronos

La crisi in Iran mette l’Europa di fronte allo stesso shock della guerra in Ucraina. Le parole di un banchiere centrale come Fabio Panetta sono sempre controllate, in linea con il linguaggio misurato della politica monetaria. Proprio per questo, quelle pronunciate oggi nella sua relazione all’assemblea ordinaria dei partecipanti della Banca d’Italia assumono un peso rilevante. Cosa ha detto, precisamente, il Governatore?
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