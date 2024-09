L'ex premier Conte ed il comico Grillo sono attualmente in contrasto, come si evince da una lettera inviata recentemente.

L'ex premier Conte ed il comico Grillo sono attualmente in contrasto, come si...

Tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, creatore del M5S, l’atmosfera si è recentemente raffreddata, sfociando in un vero conflitto che appare aver raggiunto il suo climax. Il capo del M5S ha proposto, in una lettera, ‘azioni potenziali per mettere in pausa gli obblighi del movimento e per ritirarsi dagli accordi di pubblicità e comunicazione’. È stato incaricato Fico di fare da paciere. Tuttavia, la costituente viene rinviata a novembre.